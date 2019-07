Diário Oficial publica a lista dos novos coronéis da Polícia Militar

Saiu no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição desta segunda-feira (15), a lista dos novos coronéis da Polícia Militar do Ceará. São 14 oficiais (tenentes-coronéis) que chegam ao topo da carreira, no mais alto posto na hierarquia da Corporação. Entre eles, esta a primeira mulher a atingir o ápice da carreira. Os atos foram assinados pela governadora em exercício, Izolda Cela, com efeito retroativo aos meses de março a julho.





A primeira coronel da PM cearense é a oficial Cléa Pontes Medeiros Beltrão.





Também integram a lista dos promovidos os seguintes oficiais: Giovane Martins de Sousa, Suitberton Prado Marques Pinheiro, Francisco Teófilo Gomes Costa, Marcos Antônio dos Santos Nascimento, Cláudio Roberto Gomes Nogueira Borges, Lyndon Johnson de Morais Sabóia, Francisco Ricardo Pais Moura, Francisco de Assis Azevedo de Sousa, Antônio Sérgio Bezerra dos Santos, José Ednardo de Carvalho Calixto, Paulo Tibúrcio dos Santos, Jonas Moreira Lima Júnior e Izaías Ferreira da Silva.





(Fernando Ribeiro)