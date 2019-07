Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 16 milhões na quarta-feira

Como ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.269 da Mega-Sena, ela deverá pagar na próxima quarta-feira um prêmio de R$ 16 milhões.





No último sábado, foram as seguintes as dezenas sorteadas: 07-34-45-51-54-59.





A Quina teve 18 acertadores, cada um vai receber R$ 77.574,63. A quadra apresentou 2.145 apostas vencedoras, cada uma vai pagar um prêmio de R$ 929,96.