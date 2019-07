Sindicato dos Policiais Civis elege nova diretoria. Chapa de Tony Brito e Julierme Sena é a vencedora

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará (Sinpol) elegeu a sua nova diretoria. Quatro chapas estavam na disputa. A votação ocorreu na última sexta-feira, porém, o resultado final somente foi conhecido nesta segunda-feira (15) A chapa vencedora do pleito foi a 3, “Articular para conquistar”, tendo o escrivão e deputado estadual Tony Brito como presidente, e o inspetor e vereador de Fortaleza, Julierme Sena, como vice-presidente.





Do total de 1.621 votantes, a chapa 3 obteve 914 votos, um número superior ao somatório de todas as outra chapas, que juntas atingiram apenas 704 votos. A eleição ocorreu com urnas eletrônicas, na capital e cédulas de papel nas 19 delegacias regionais. Em Fortaleza, a chapa 3 contabilizou 704 votos, contra 345 da chapa 1, 75 votos da chapa 4 e 16 votos da chapa 2. E no Interior do Estado, a chapa 3 venceu em 10 regionais, contra nove delegacias regionais da chapa 1.





Novo momento





“A Polícia Civil vive um novo momento em relação à sua representatividade. Nossa categoria despertou para a necessidade e importância de união e organização para conquistar melhorias”, destaca Julierme Sena.





Tony Brito, recém-empossado deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), também comemora este novo momento e afirma que lutará “incansavelmente pela reestruturação salarial e valorização da carreira dos policiais civis cearenses”.





A posse da nova diretoria do Sinpol acontecerá dia 31 de agosto.





(Jornalista Fernando Ribeiro)