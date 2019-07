O Palácio do Planalto irá acelerar nomeações de cargos nos estados para assegurar base de apoio no Congresso Nacional. A informação é do jornal O Globo desta terça-feira (16).





Atual diretora-presidente, Mayhara Chaves pediu licença e não deve voltar





Em tempo





O cargo será indicado pelo deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE).