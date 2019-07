Inaugurada nova UTI do Hospital do Coração de Sobral

O Hospital do Coração de Sobral (HC) inaugurou na noite da última terça-feira (9) sua nova UTI para atendimento de pacientes de convênios e particulares. A cerimônia, que contou com benção do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, bispo Dom Vasconcelos, reuniu diretores da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e do HC, além de colaboradores, profissionais da saúde, imprensa e sociedade de Sobral.

A nova UTI do Hospital conta com oito leitos, todos com monitores, ventiladores, bombas de infusão e aparelhos de eletrocardiograma. Segundo o diretor do Hospital do Coração, Joaquim David Carneiro Neto, o novo espaço é um sonho realizado. “É uma extrema satisfação ampliar este hospital com uma UTI de altíssimo nível, ouso dizer o mais alto nível do Ceará. Conseguimos contar com uma equipe clínica, médica, enfermeiros e fisioterapeutas de altíssimo padrão para melhorar nossa assistência”, destacou o diretor.

De acordo com David, a UTI foi construída com muito esforço e empenho de pessoas que acreditaram no êxito do projeto. “Algumas pessoas foram fundamentais nesse processo e tiveram grande coragem, primeiramente o nosso provedor Dom Vasconcelos, que nitidamente é uma pessoa extremamente visionária. Também em um grande momento em que manifestei o desejo de abrir uma UTI, mesmo diante de tantas dificuldades, o diretor da Santa Casa, Klebson, nos deu uma força fundamental”.





O diretor David também ressaltou que o Hospital do Coração vem contando com uma parceria muito grande do Complexo Santa Casa. “Temos essa capacidade de crescer porque estamos cada vez mais unidos, e com essa união conseguiremos continuar independente das dificuldades externas”.





Complexo Santa Casa





Presente à solenidade, o diretor geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), Klebson Carvalho Soares, lembrou que a Santa Casa é um Complexo que envolve o Hospital do Coração, o Hotel Visconde, a Clínica Dom Odelir, o Abrigo Sagrado Coração de Jesus, a Casa Viva Vida e o Hospital Dom Walfrido. “Somos 1,8 mil colaboradores e atendemos uma população de 1,8 milhões de pessoas oriundas de 55 municípios”. Ele pontuou que, como uma entidade cristã, o Complexo deve viver a junção entre oração e ação e que, ao adentrar ao Hospital do Coração, é possível constatar a vivência desses dois aspectos.





“Enquanto vemos nosso país atravessar uma crise econômica e política, vemos também tantas Santas Casas fechando as portas, aqui podemos ver o crescimento desse Hospital. Queria parabenizar o Dr Davi pelo seu trabalho excelente na direção do Hospital e complementar que em breve vamos conquistar a acreditação, e será mais uma conquista que mostrará que é possível sim fazer uma medicina de qualidade em um hospital do interior do estado”, finalizou.





Bênção





O provedor do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, bispo Dom Vasconcelos, realizou a bênção de todos os ambientes da nova UTI, a primeira que fará atendimento particular e de convênios da região para pacientes de todas as especialidades médicas. Em suas palavras, Dom Vasconcelos disse se tratar de um momento muito importante na história do Complexo Santa Casa e especialmente para o Hospital do Coração.





“Houve quem dissesse que o Hospital vai desmoronar, vai falir, e hoje temos essa grande alegria de ver o Hospital crescer”. O bispo disse também que teve a graça de estar mais presente na UTI, enquanto sua mãe esteve internada, oportunidade em que pode constatar de perto o trabalho dedicado da equipe do Hospital.





“A Santa Casa de Misericórdia e o Hospital do Coração hoje formam uma família, e como família, choramos e sorrimos juntos. Quero parabenizar o Klebson que foi um ganho muito grande para nós, uma pessoa com muito profissionalismo e muita humildade, e também parabenizo o Dr Davi e sua equipe. Aquilo que é obra de Deus temos certeza que continua, é algo que foi criado, está sendo inaugurado, vai funcionar e vai salvar vidas, esse é o nosso desejo”, finalizou.





Hospital do Coração





O Hospital do Coração, que realiza uma média de 1,3 mil atendimentos de emergência e 12 mil atendimentos ambulatoriais por mês, dispõe também de UTI para atendimento de pacientes do SUS, com 22 leitos. Além dos leitos das duas UTIs, o HC conta com outros 38 leitos, alcançando a marca de 160 internações por mês.





O HC atende todas as especialidades da cardiologia, como eletrofisiologia, cardiologia intervencionista, procedimentos de cirurgias valvulares, revascularização do miocárdio, implante de marcapasso, entre outros e internações clínicas, além de realizar todos os exames ambulatoriais da cardiologia.