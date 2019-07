Única estudante de escola pública do Ceará aprovada para 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Ciências é de Sobral

Os alunos da rede municipal de Sobral continuam se destacando em olimpíadas científicas nacionais. Tais resultados representam os avanços no ensino de Ciências em função do novo currículo que está sendo desenvolvido. No sábado (29/06), a estudante do 9° ano da Escola Elpídio Ribeiro da Silva, Maria Soleni Severo da Silva, participou da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Ciências (OBC) 2019. As provas foram aplicadas em Fortaleza. Ao todo, 193 alunos da rede municipal participaram da primeira fase da competição.





O resultado oficial desta etapa será divulgado no dia 8 de agosto. No mesmo dia também será publicada a lista de classificação dos estudantes selecionados para a Olimpíada Internacional Júnior de Ciências (IJSO).





A Olimpíada tem como objetivo promover o estudo da Física, Química e Biologia entre os jovens. Os medalhistas são convidados a fazer parte da seletiva da IJSO. Além disso, o torneio também seleciona a equipe que representa o Brasil na Olimpíada Americana Júnior de Ciências (OCJA).