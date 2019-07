Prefeito Ivo Gomes recebe diretor da Santa Casa e o comandante geral da Polícia Militar do Ceará nesta quarta-feira (10)

Na tarde desta quarta-feira (10/07), o prefeito Ivo Gomes recebeu o diretor geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Klebson Carvalho, que lhe apresentou os indicadores referentes aos seis primeiros meses da atual gestão. Na ocasião, foram discutidas estratégias para melhorar a qualidade da assistência e ampliar a oferta de serviços de saúde à população de Sobral e região norte do Ceará. Também participaram do encontro o diretor técnico da Santa Casa, Sávio Arcanjo, o diretor técnico do Hospital do Coração, David Carneiro, o diretor do Departamento de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor Vicente Pinto, e o secretário da Saúde de Sobral, Gerardo Cristino.





Mais cedo, o prefeito, acompanhado do comandante da Uniseg Sobral, tenente Marcos Paulo, recebeu o comandante geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Alexandre Ávila, para discutir melhorias na segurança do município. O comandante prometeu o acréscimo de 17 novos policiais no município, cinco viaturas, uma base móvel, bases fixas em locais estratégicos (a quantidade será definida conforme planejamento e necessidade), além de 10 postos de policiamento a pé (modalidade mais usada em locais com grande movimentação de pessoas e que proporciona maior interação com a comunidade).