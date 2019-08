Bebê nasce dentro de carro de aplicativo na madrugada de hoje, em Fortaleza

Um bebê nasceu, na madrugada desta terça-feira (13), dentro de um automóvel de aplicativo. O caso aconteceu no bairro Montese, na zona Central de Fortaleza. De acordo com aversão do motorista, a irmã da gestante pediu a corrida informando que era uma urgência. Antes mesmo que fosse iniciada a corrida, o bebê nasceu.





Carlos Alexandre, o motorista, contou que quando se preparava para seguir para a maternidade, a mãe entrou em trabalho de parto no banco traseiro do automóvel. Os parentes da gestante deram o apoio enquanto o motorista ligava para o 192 pedindo ajuda ao Samu. Em poucos minutos, uma ambulância apareceu no local e os socorristas concluíram os procedimentos. O bebê é do sexo masculino.





"Ela estava com nove meses. Estava só esperando chegar e na madrugada não teve jeito. O bebê foi vindo. A gente teve esse cuidado. Agora está tudo bem, está tudo certo. O bebê já nasceu famoso", relatou o avô do Murilo.





Ainda de acordo com o motorista, foi a primeira vez que ele presenciou o nascimento de uma criança dentro do seu veículo. Em outra corrida, lembra, Carlos transportou uma passageira em trabalho de parto, mas a gestante chegou a tempo ao hospital.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)