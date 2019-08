Bolsonaro assina decreto de Garantia da Lei e Ordem para autorizar Exército na Amazônia

Até o fim desta sexta-feira (23), o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve assinar na tarde o decreto de Garantia da Lei e Ordem (GLO) que autoriza o emprego das Forças Armadas para ajudar Estados da região amazônica em ações ambientais. A previsão é que Bolsonaro assine a autorização para o emprego de tropas do Exército na Amazônia durante reunião que ocorre no Palácio do Planalto ainda nesta tarde. A intenção é mostrar que o governo não está parado. A avaliação no Palácio do Planalto é de que existe uma campanha internacional orquestrada para atingir a imagem do País.





A mudança de tom e a reação do governo com a presença do Exército na Amazônia foi considerada necessária depois de declarações de chefes de Estado de pelo menos três países, França, Canadá e Alemanha, que anunciaram a intenção de discutir a questão ambiental na Amazônia em reunião do G7. Na reunião desta sexta, no Planalto, outras medidas deverão ser decididas além da GLO para a área ambiental. O presidente precisará da ajuda dos governadores nestas ações e, para reverter a crise que causou ao apontar "conivência" dos gestores estaduais da região, despachou interlocutores para tentar um entendimento, em busca de uma "ação nacional".