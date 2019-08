Câmara Municipal de Sobral pode definir hoje cassação do vereador Romário Araújo

Denúncia por quebra de decoro parlamentar foi apresentada apenas na semana passada.



A Câmara dos Vereadores de Sobral deve começar a definir nesta segunda-feira (19) a cassação do vereador Romário Araújo, preso por estelionato no Rio Grande do Norte, e transferido para o Ceará na semana passada. Ele é acusado de oferecer empregos públicos a um grupo de pessoas em troca de dinheiro.





De acordo com o Ministério Público, pelo menos 36 pessoas já prestaram queixa à Polícia contra o vereador. A representação contra Romário chegou na Comissão de Ética da Câmara ainda na semana passada, e deve ser levada a plenário a partir de hoje.





Romário estava afastado do cargo por decisão da Justiça, e estava proibido de se ausentar da cidade. (CN7)