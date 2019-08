POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

Por volta de meio dia do dia de hoje, 19/08/2019, policiais civis da Delegacia Municipal de Coreaú-CE receberam uma informação de que havia uma motocicleta abandonada nas proximidades de uma estrada vicinal, dentro do matagal, precisamente no local denominado de Mucambo dos Cristinos.



Os referidos policiais foram até o local e, após algumas buscas, localizaram a motocicleta Honda Bros de cor preta, placa PMH1695. Que a citada moto havia sido roubada da vítima Antônio José da Costa Davi, fato esse ocorrido no dia 17/08/2019, em uma estrada que liga Coreaú a localidade de Canto, zona rural do município de Coreaú.



Diante de tal situação a moto referida foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil onde ficará a disposição do proprietário.



Ressalta-se que o crime está sendo investigado pela Polícia Civil e que em breve o assaltante será localizado e preso.





(Sobral 24 horas)