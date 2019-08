Guarany vence Fortaleza no Junco

A nova formação do Cacique do Vale passou no teste. Venceu o Leão, por 1 a 0, na tarde deste domingo (18), no estádio do Junco em Sobral, na estreia da Copa Fares Lopes 2019.



A vitória do Bugre foi garantida logo no primeiro tempo, com o gol do camisa 7, Davi, aos 11 minutos. E garantiu os três primeiros pontos, dentro de casa.



O destaque da partida foi Gionotti, camisa 11. Após várias tentativas de jogadas individuais sem sucesso, o meia conseguiu deixar Davi cara a cara com o gol para abrir o placar.



Sobre a concentração da equipe, o diretor de Futebol, Julio Manso, afirma que o grupo é totalmente focado e dedicado aos trabalhos realizados pela comissão técnica. “É normal que o nível de concentração de um elenco seja maior com a proximidade dos jogos, mas nós vimos os atletas em preparação durante 7 semanas e com foco em chegar em boa condição para a disputa da competição”, disse.



O Guarany, que deixou de participar da última edição da Fares Lopes, por falta de condições financeiras, conta agora com o patrocínio do Centro Universitário Inta (UNINTA). O próximo jogo do Guarany será no próximo domingo, contra o Horizonte, no estádio Domingão, a partir das 15h30, na casa do adversário.



FICHA TÉCNICA

Público pagante – 697

Não-pagantes – 400

Público total – 1097

Renda – R$ 10.040,00