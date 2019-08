Casal é flagrado fazendo sexo em muro de igreja

Segundo a paróquia de Senhor do Bonfim, não é a primeira vez que acontecem coisas do tipo no local.

Um casal foi flagrado em vídeo abraçado e supostamente fazendo sexodurante o dia encostado no muro da Catedral de Nosso Senhor do Bonfim, em Crateús, no interior do Ceará.





Em nota, a administração da paróquia reconheceu o local da filmagem como as paredes do templo e afirmou que não é a primeira vez que acontecem atos do tipo no local.





O bispo Dom Ailton Menegussi, responsável pela Diocese de Crateús, colocou que se preocupa com a deformação ética e a desorientação acerca de quaisquer valores morais e religiosos que vão se alastrando pela sociedade. "Espero que todas as pessoas indignadas como eu se comprometam em defender certos valores morais acerca da sexualidade humana", pontuou.





Praticar ato obsceno, como sexo, em via pública é considerado crime pelo Código Penal e a pena pode ser de três meses a um ano de detenção, ou multa.



Com informações do Diário do Nordeste