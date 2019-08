A Associação Seres Viventes de Sobral parabeniza o funcionário Jonas, que de forma responsável adotou o cachorro "PRETINHO", um cãozinho de rua dos muitos que vagam no Posto de Gasolina ASA AUTO POSTO EM SOBRAL. O pretinho já será cadastrado e com CASTRAÇÃO GARANTIDA pela Política Municipal do Bem Estar e Proteção Animal de Sobral. Que sejam bastante felizes.

