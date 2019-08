CRIANÇA NÃO É BRINQUEDO!

Mais de 80 mil crianças pobres do Norte e Nordeste serão alcançadas pelo Governo Federal.

A Ministra Damares Alves fez o pré-lançamento da campanha de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, com entrega de brinquedos e cartilhas que vão ensinar nossos pequeninos como procurar ajuda. O lançamento oficial será no Dia das Crianças (12 de outubro) em Brasília, com entregas dos brinquedos programadas para acontecerem nesta data, mas também na semana do natal, segundo a ministra.





Uma parceria inédita entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Receita Federal, o ministério da Economia, e o Ministério da Defesa através da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai alcançar pelo menos 80 mil crianças, além de 293 mil peças de vestuários para adolescentes e seus familiares, abrindo um canal de comunicação direta entre o Governo Federal e nossos pequeninos.





Segundo a ministra Damares, a prioridade é alcançar as crianças refugiadas abrigadas em Pacaraima (RR), crianças especiais, crianças indígenas, ribeirinhas, crianças quilombolas e crianças que vivem em situação de pobreza no Norte e Nordeste.





Entre as cidades que poderão ser contempladas estão COREAÚ, ITAPAJÉ e SOBRAL no Ceará, GRAVATÁ (PE), BARRA DO CORDA (MA) e outras dezenas que serão reveladas em breve. Um edital de convocação será lançado pela SNDCA para a seleção das entidades parceiras.





O projeto também terá edital lançado para a doação de brinquedos por grandes empresas que desejarem colaborar. Todos os doadores vão receber um troféu, medalhas e o certificado de "Empresa Amiga da criança", que será lançado pelo MMFDH.





Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil