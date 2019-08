DENÚNCIA: MORADORES DO BAIRRO PEDRINHAS ESTÃO SEM RECEBER O ALUGUEL SOCIAL DA PREFEITURA DE SOBRAL

Moradores da rua Benjamim, no bairro Pedrinhas, que tiveram suas residências demolidas, denunciam que estão sem receber o aluguel social prometido pela Prefeitura de Sobral.

Veja a denúncia na íntegra:

"Desapropriou várias famílias com um projeto margem direita e fez com que famílias deixassem suas moradias dizendo q ia paga um tal de aluguel social e até hj essas famílias não receberam esse aluguel social, já esta atrasado um mês e quando o povo vai pra saber quando esse dinheiro vai sair eles ficam só com aquelas velhas desculpas e outra quando o pessoal ameaçou volta pra suas casas de volta no outro dia ele mandou tratores para derrubaram as casas do povo.









Quando o pessoal ficou de depositar o dinheiro para o povo agora dia 20 e até hoje nada as famílias estão aflitas, temos que se virar como pode por que o Senhor Prefeito desabrigou as famílias, prometendo um tal de aluguel social e até hj nada.

Como as famílias não tem recursos as pessoas só podem recorrer a vocês da mídia."