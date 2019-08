UNINTA participa da 32° edição da FENAIVA

Entre os dias 22 a 24 de agosto, o Centro Universitário Inta (UNINTA) participará da 32° Feira de Negócios Vale do Acaraú (FENAIVA), que acontece anualmente em Sobral, no Centro de Convenções. O evento é a maior feira de negócios e inovação da região norte do Ceará, e traz exposições de produtos e serviços, apresentações culturais e palestras.





Através da Diretoria de Processos Seletivos, o UNINTA participará do momento como expositor e tem como objetivo a divulgação dos cursos e ações que a instituição oferece para a comunidade.





De acordo com a organização, “haverá entregas de brindes, atendimento dos cursos de fisioterapia, enfermagem e nutrição, com o propósito de tornar o UNINTA mais conhecido e presente nos grandes eventos da cidade de Sobral”.





Serviço:





FENAIVA 2019





Dias: 22 a 24 de agosto





Local: Centro de Convenções de Sobral





Horário: 17h às 22h