DIREITO DE RESPOSTA - NOTA DE REPÚDIO

"AMIGOS SOBRALENSES,





Venho por meio desta rebater veementemente notícia falsa envolvendo meu nome e reputação, reportada em alguns sites e veiculado por algumas rádios desta cidade.





Citado neste Blog como Fonte sendo a “folha do Paraná”, na realidade tal matéria foi orquestrada pelo Sr. Wellington Macedo, conhecido fotógrafo, envolvido em vários processos judiciais na região norte do Estado do Ceará.





Visando principalmente atingir a Prefeitura de Sobral e especificamente a Secretaria de Educação deste município, me envolveu em uma trama sórdida onde diz fazer parte de uma organização criminosa que visa fraudes em avaliações do IDEB e junto ao INSS.









PURA FALSIDADE.





Seu primeiro erro foi expor minha imagem em rede social (facebook) sem autorização minha ou legal para tal e fazer insinuações sobre minha atuação profissional, quando o mesmo não tem qualificação para isso, onde afirmou ter acusações graves a meu respeito, no entanto sem nada provar.





Ao saber das calúnias reportadas em sua página no facebook, procurei o autor da postagem espontaneamente para pedir esclarecimentos e explicar o meu trabalho e, para minha surpresa, ele editou o áudio da conversa, onde coloca que assumo que produzi laudos falsos. Como podem ser falsos se foram emitidos a partir da avaliação/entrevista presencial de alunos, junto com seu responsável e anexo relatório do desempenho escolar. Os laudos são, em muitas das vezes o instrumento que permite aos pais

procurar por cuidadores escolares para crianças que necessitam ou irem atrás de outros direitos.





Enquanto profissional que trabalho de forma correta, tendo endereço e local de trabalho fixos nesta cidade e sou reconhecido por meu trabalho, o Sr Wellington Macedo enquanto morava nesta cidade não tinha endereço fixo. Quando liguei para ele disse estar morando em Brasília, onde também não se consegue encontrá-lo.





Editar áudio, maquiar vídeos, distorcer informações, viver na clandestinidade, são características de quem vive a margem da lei.





Temos conhecimento de que sua intenção é prejudicar grupo político da região do qual é opositor, mas como não pode enfrentá-lo diretamente se utiliza destes artifícios para tentar atingí-lo, não se importando se está ou não denegrindo a reputação e idoneidade de terceiros.





Por fim, importante destacar que não existe nenhum inquérito/procedimento da Polícia Federal ou do Ministério Público contra minha pessoa, não passando de mera falácia e puro sensacionalismo.





Temos fé inabalada em Deus e cremos que a justiça será feita e a verdade prevalecerá.





Enviamos pedido de resposta a todos os veículos que divulgaram tais mentiras."









Dr. Francisco Manoel Guedes Nobre- CREMEC 4666

SOBRAL 27 DE AGOSTO DE 2019