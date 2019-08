VIOLÊNCIA: Mara Pavanelly é assaltada durante viagem de ônibus com a banda no Pará

A cantora Mara Pavanelly passou por um susto durante viagem de ônibus com a banda, na madrugada desta terça-feira (27). Homens armados roubaram a vocalista e demais integrantes em Rondon do Pará (PA). Alguns smartphones foram levados. Após levar o veículo com o grupo para um matagal, os assaltantes fugiram. Ninguém ficou ferido.





Ao Puxa o Fole, o empresário da cantora, Tamer Sancho, informou que os assaltantes pararam o veículo por engano. “Eles disseram ao motorista que buscavam ônibus de linha intermunicipal”, explicou Sancho. A cantora e os 24 integrantes da banda seguiam para São Vicente Ferrer, no Maranhão.





Durante o trajeto, homens armados efetuaram disparos na frente do veículo com o intuito de parar o ônibus. “O motorista informou que eles não sabiam que era um ônibus de uma banda de forró. Foi tudo por engano”, explicou o empresário de Mara Pavanelly.





O veículo chegou a ser levado para um matagal. Depois de pegar os pertences, os assaltantes fugiram. No instagram, a cantora registrou momentos antes do crime com os colegas de trabalho.





Na manhã desta terça-feira, a cantora publicou: “Obrigado senhor pelo livramento”. De acordo com o empresário de Mara Pavanelly, a agenda de shows permanece normal.





