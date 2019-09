Governo fará entrega de 1.750 armas para agentes penitenciários

Os agentes penitenciários do Ceará receberão nas próximas semanas pistolas ponto 40, além de espingardas, fuzis, escudos, coletes à prova de bala e algemas. A informação é do secretário de Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque, em reunião nessa sexta-feira (30) com os dirigentes do Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp/CE).





Segundo o presidente do sindicato da categoria, Valdemiro Barbosa, o acautelamento de pistolas para todos os agentes é mais uma conquista do Sindasp/CE, diante de uma das primeiras demandas negociadas com o secretário Mauro Albuquerque.





“O secretário Mauro Albuquerque ouviu os argumentos apresentados pelos diretores do sindicato e reconheceu a importância do encaminhamento, quando atendeu ao pedido”, comentou o dirigente.





Fonte: Blog do Eliomar de Lima / O Povo

Foto: Divulgação