Homem fica ferido após ser atacado por pitbulls na Praia do Preá

Dois cachorros pitbulls atacaram um homem de 44 anos na Praia do Preá, no município de Cruz, a 245 quilômetros de distância de Fortaleza, na tarde deste domingo (4). O caso aconteceu por volta das 16h.

(Isaac de Lima Ricardo teve ferimentos na cabeça, no rosto e no ombro após ser atacado por dois pitbulls. / Foto: Arquivo pessoal)





Segundo o construtor Isaac de Lima Ricardo, de 44 anos, ele estava em casa quando a esposa informou que três cachorros atacavam uma criança. “Saí correndo, mas quando cheguei ao local dois pitbulls estavam mordendo um cachorro pequeno e tinha um jovem desesperado tentando retirar o animal”, afirma.





Após conseguir espantar os pitbulls, o cachorro ferido foi levado e quando Isaac retornava para casa os cães apareceram novamente. “Os dois pularam em cima de mim e um deles mordeu na minha cabeça. Fiquei me debatendo e cheguei a cair de joelhos no chão. Consegui pegar um pau e tentei me defender”, relembra.

Após ataque, cachorros foram resgatados por uma equipe do BPTur. / Foto: Arquivo pessoal





Dois homens que passavam no local montados em cavalos chamaram a atenção dos animais e Isaac conseguiu fugir. A vítima teve ferimentos na cabeça, no rosto e no ombro. Ele foi socorrido para o posto de saúde da praia e em seguida encaminhado para o Hospital Municipal de Jijoca de Jericoacoara. O estado de saúde dele é estável.





Os cachorros foram resgatados por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e os tutores foram identificados.





A vítima registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Jijoca e fez exames de corpo de delito. A delegacia de Jijoca confirmou a ocorrência, mas informou que não poderia repassar mais detalhes sobre o caso.





(Diário do Nordeste)