Lancha da prefeitura de Camocim fica à deriva por falta de combustível por mais de 4 horas

A Lancha da Prefeitura de Camocim, que transporta diariamente os passageiros do Sitio para a Sede do Município, ficou à na quarta-feira, 21, de 06h às 10h, nas proximidades do Rio da Cruz, por falta de combustível.





Depois de quatro horas de espera por socorro, a lancha foi abastecida sabe-se lá como e conseguiu chegar o seu destino, no Pier de Camocim.





O Secretário da Pesca, Aldemir Jéferson, que é o responsável imediato pela embarcação, foi receber os passageiros e pedir desculpas pessoalmente pelo ocorrido.





No entanto os ânimos do secretário se alterou quando um passageiro, que ficara prejudicado no trabalho, devido ao atraso, reclamou.





"Deveria no minimo pedir a demissão”, disse o passageiro, irritado.

O secretário reagiu e iniciou-se uma discussão que por pouco não terminou nas vias de fato.





