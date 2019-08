Onda de crimes de assassinato misteriosos no Ceará tem mais três casos nas últimas 24 horas

A onda de assassinatos misteriosos no Ceará teve mais um capítulo nas últimas 24 horas, com mais três pessoas mortas em circunstâncias ainda a serem esclarecidas pelas autoridades da Segurança Pública. As vítimas foram dois homens e uma mulher, mortos em Fortaleza, Aquiraz e na cidade de Sobral, respectivamente. Nenhum suspeito dos crimes foi preso até agora.





O primeiro crime aconteceu na manhã desta terça-feira (27), na comunidade de Cohab 2, no bairro Sinhá Sabóia, onde uma mulher foi executada com vários tiros de pistola. A Polícia foi acionada pelos moradores após estes ouvirem a sequência de estampidos e terem encontrado o cadáver no meio da rua.





A vítima foi identificada como sendo Maria de Jesus Santos da Silva, moradora do Distrito de Aprazível, na zona rural de Sobral. A poucos metros do cadáver havia uma bolsa feminina com documentos, o que possibilitou à Polícia a rápida identificação da morta. A Polícia não descartou a hipótese de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Maria de Jesus pode ter reagido na hora de um assalto e se recusado a entregar a bolsa, sendo então baleada.





Policiais do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral já estão investigando o caso.





Outros casos





No começo da madrugada desta quarta-feira (28), mais um crime misterioso foi registrado pela Polícia, e desta vez, na Capital. Era por volta de 4 horas, quando o corpo de um homem foi encontrado debaixo de uma ponte na Avenida Valparaíso, no bairro Jangurussu, próximo à comunidade do Conjunto Palmeiras.





O cadáver do sexo masculino seria, supostamente, de um homem conhecido no local pelo apelido de “Vassoura”, morador de rua e que trabalhava como catador de materiais recicláveis. A vizinhança disse ter ouvido estampidos na madrugada e já perto do começo da manhã, o cadáver foi localizado. Uma equipe da Polícia Militar que esteve no local confirmou que havia marcas de tiros no morto. Próximo ao cadáver foi encontrada a carroça que o homem usava para recolher materiais reaproveitáveis como latas, alumínio e papelão.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), mais um crime cercado de mistério mobilizou a Polícia Militar e equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





O corpo de um homem foi encontrado em uma estrada de terra na comunidade Tapuio, em Aquiraz. O cadáver apresentava marcas de tiros na cabeça. Com a chegada da Polícia no local do crime, a vítima foi identificada como Daniel Silva de Abreu, 23 anos, morador daquela comunidade. Ninguém sabe quem matou Daniel e os motivos do crime.





