Santa Casa de Misericórdia de Sobral é beneficiada com emenda parlamentar

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral adquiriu, no início deste mês, 19 máquinas para a unidade de hemodiálise. Os novos equipamentos foram obtidos com auxílio de recursos públicos liberados por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Moses Rodrigues, no valor de R$ 999.989,00 reais.





Nesta segunda-feira (26/08), o diretor-geral da Santa Casa, Klebson Carvalho, recebeu o deputado Moses Rodrigues, e o acompanhou em uma visita ao setor de Hemodiálise, o qual atende 245 pacientes por meio do Sistema Único de Saúde. Em média, são realizados 120 procedimentos de diálise por dia, nos três turnos, de segunda a sábado. Os novos equipamentos possibilitaram a ampliação do atendimento no setor. Também participaram da visita, o responsável técnico pelo setor de Hemodiálise do Hospital, Dr. Paulo Roberto Santos; o diretor técnico da Santa Casa, Dr. Sávio Arcanjo; e o reitor do Centro Universitário Inta, Oscar Rodrigues Jr.





“Com o apoio da Diocese estamos investindo em profissionalização. Sabemos que os recursos financeiros devem ser utilizados de maneira transparente e, por isso, já existe uma mudança notável no pensamento das lideranças políticas. Estamos buscando apoios de ambos os lados para servir a população, pois é essa a filosofia da Santa Casa e ela deve ser gerida da melhor maneira possível”, explicou o diretor Klebson Carvalho.





Na ocasião, houve ainda uma visita ao Centro de Imagem da Santa Casa, cujo novo tomógrafo também foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado Moses Rodrigues no valor de R$ 800.000,00 reais. (Site Sta. Casa/Sobral)