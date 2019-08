Vídeo mostra estudantes dançando forró só de cueca e calcinha em universidade federal

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra estudantes da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em uma confraternização dentro do campus em Araguaína, norte do estado. Nas imagens é possível ver os acadêmicos se divertindo ao som de forró e o momento em que uma moça tira a roupa e fica só de calcinha e sutiã. Ela começa a dançar com um rapaz só de cueca.





A confraternização teria sido flagrada na última quinta-feira (22) em um local chamado Centro de Convivência, onde os alunos aproveitam para descansar nos intervalos das aulas ou durante o almoço. Fotos feitas no local mostram bebida alcoólica também estava sendo consumida no local.





A assessoria da UFT confirmou que o caso aconteceu no campus Centro de Ciências Integradas, Unidade Cimba.





No vídeo, os estudantes aproveitam a farra à vontade e parecem não se preocupar em serem vistos por servidores da universidade. Pelos menos dois estudantes ficam de cueca.





A direção do campus de Araguaína informou que teve conhecimento de um vídeo, na tarde de quinta-feira, 22 de agosto de 2019, no qual aparecem supostos discentes da instituição em situações incompatíveis com o ambiente acadêmico.





Esclareceu que a universidade não compartilha desse tipo de atitude e que diante da situação serão tomadas as devidas providências administrativas para apurar os fatos.







(Fa Notícias)