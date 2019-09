A batata-doce é a chave para o fim da gastrite, refluxo e azia

Você com certeza conhece alguém que sofre sérios problemas estomacais no seu dia a dia. São problemas como úlceras, gastrites e refluxos. A batata-doce, pode ser a chave para o fim da gastrite, refluxo, azia, e até mesmo úlceras!





E tudo de uma maneira muito fácil! A batata-doce junto com 600 ml de água filtrada são capazes de curar estes distúrbios.



Modo de preparação



1-Comece descascando a batata, coloque-a com um pouco de água numa tigela: desse jeito a batata não vai escurecer.



2-Depois, coloque a batata e os 600 ml de água num liquidificador e com um pano, coe a mistura. A parte escura vai corresponder ao líquida, já a parte branca é o polvilho.



3-Jogue a parte liquida fora, e fique apenas com o polvilho. Leia também: Troca inteligente na alimentação-por Karina Peloi Nutricionista



4-Ponha o polvilho em um lugar seco.



5-Assim que secar, dissolva uma colher do polvilho de batata-doce em 200 ml de água e mexa bastante.



Agora é só beber! Mas lembre-se de tomar um copo em jejum, um antes do almoço e outro antes de jantar. O resultado não vai demorar, e vai eliminar alguns problemas estomacais, como os que já foram citados.



Nota: As informações e sugestões contidas neste artigo têm caráter meramente informativo. Elas não substituem o aconselhamento e acompanhamentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas.





(TUDO PELA CURA)