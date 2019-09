Prefeita em Goiás fica em estado grave após cair de mula

Animais se assustaram com fogos de artifício em tradicional cavalgada da Queima do Alho. Zilda Rezende bateu com a cabeça no asfalto, perdeu muito sangue e ficou desacordada.





A prefeita de Doverlândia, Zilda Rezende Araújo Machado (MDB), conhecida como Zildinha, de 49 anos, ficou gravemente ferida após cair de uma mula por volta das 11h deste sábado (31). Ela participava de uma cavalgada de abertura da tradicional Festa da Queima do Alho da cidade no sudoeste de Goiás, quando o acidente aconteceu.

Prefeita ficou caída no chão, e diversas pessoas ficaram em volta dela tentando ajudar — Foto: Reprodução/TV Anhanguera





De acordo com a Polícia Militar da cidade a prefeita bateu com a cabeça no asfalto e perdeu muito sangue. Ela foi socorrida desacordada.





Segundo assessoria de imprensa da prefeitura, animais que eram montados na cavalgada se assustaram com o barulho dos fogos de artifício. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra este momento.





Segundo a assessoria de imprensa, depois da queda, já inconsciente, ela recebeu os primeiros socorros no hospital público da cidade. Por causa da gravidade dos ferimentos, ela foi levada para Iporá, cidade vizinha, de onde foi transferida por um helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.





Ainda de acordo com a assessoria do município, até por volta das 14h30, ela seguia desacordada, mas com o estado de saúde estável. Outra informação é de que ela passou por uma tomografia e foi encaminhada para o centro cirúrgico por volta das 17h30.





Em um aplicativo de mensagens, o filho da prefeita, Amilcar Machado Pereira Júnior, que acompanha a mãe no Hugol, falou sobre o quadro de saúde dela.





"Aos amigos que estão preocupados e pedindo informações sobre a minha mãe, ela está com dois coágulos intracranianos extensos e entrou para a cirurgia agora. Pedimos que continuem rezando e intensifiquem as orações", publicou.





