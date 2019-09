Bandido que morreu ao tentar assaltar oficial da Aeronáutica tinha saído da cadeia há uma semana

Apenas 19 anos de idade e várias passagens pela Polícia, tendo saído recentemente de um presídio. Este era o perfil do bandido morto por um oficial da Aeronáutica no começo da tarde de segunda-feira (9), em Fortaleza. O caso ocorreu na zona Oeste da cidade, no momento em que o militar caminhava na rua.





A tentativa de assalto que terminou em um dos bandidos baleado e morto aconteceu na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Carlito Pamplona. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o assaltante que acabou tombando sem vida foi identificado como Victor Hugo Alves de Almeida, 19 anos, que era morador da Favela Oitão Preto, no bairro Moura Brasil (zona Central da Capital).





Conforme a Polícia, o oficial da Aeronáutica (identidade preservada) reagiu com sua pistola no momento em que era abordado por dois assaltantes que estavam em uma motocicleta. O piloto conseguiu fugir, enquanto o comparsa caiu morto na calçada de uma residência ao ser atingido por um único tiro, à altura do pescoço.





Segundo a Nota da SSPDS, apesar de muito jovem, Victor Hugo respondia por vários crimes de roubo e havia saído de um presídio há apenas uma semana.





O militar se apresentou espontaneamente na delegacia da área onde ocorreu o crime (1ºDP/Monte Castelo) e foi liberado após prestar depoimento.





O corpo de Victor Hugo foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel). O comparsa está sendo procurado.





(Fernando Ribeiro)