Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia. Gostaria de fazer aqui uma denúncia gravissima, nesse conceituado Blog Sobral 24 horas, e que fosse publicado para todos lerem, principalmente aqueles que gostam de animais. Bem em frente a Sede da OAB no Bairro do Junco, tem uma rua sem saída, onde ao lado fica um grande depósito de material de construção e uma Loja de Lustres, nessa rua existem muitos gatos que passam o dia lá, a espera de alguém que possa levar um pouco de comida pra eles,inclusive tem alguns filhotes também. Geralmente algumas pessoas de coração bondoso levam comida pra eles,mas de uns tempos pra cá, esses gatos estão sumindo de lá junto com os filhotes. Até já se foi comentado que alguns foram envenenados,e outros estão sendo levados durante a madrugada, talvez para matá-los, a mando de alguém, mas não se saber quem. Pode ser de algum morador do local ou mesmo os comerciantes que lá estão. Moral da história; É que alguma Associação de Proteção aos Animais de Sobral e as ONGs, possam investigar o que fizeram com esses pobres animais indefessos e carentes.Não podemos ficar calados, tem que denunciar. Antes existiam em torno de 30 gatos, hoje se conta uns quatro gatos; então dá pra entender que estão matando aos poucos pra ninguém desconfiar. Uma providência tem que ser tomada para evitar a morte desses animais. Não vamos deixar; Os animais precisam de nossa ajuda para protegê-los. OBS: Não é só os gatos de lá, tem gatos que habitam no Parque da Cidade e na Margem esquerda do Rio Acaraú. Prefeitura, Associações de Animais e ONGs, façam a sua parte, investiguem. VAMOS PROTEGER."