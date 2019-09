BR-222: Viatura da Polícia Militar capota e três pessoas ficam feridas

Acidente ocorreu por volta de 9h deste domingo (29), na BR-222, próximo ao bairro Metrópole, na Caucaia.

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar na manhã deste domingo (29). O veículo capotou na altura do quilômetro 9 da BR-222, em Caucaia, próximo ao bairro Metrópole, após o pneu furar. As vítimas, que ainda não tiveram as identidades reveladas, ficaram presas às ferragens.





Com o acidente, a pista no sentido interior-Capital ficou interditada para a retirada das vítimas durante a manhã deste sábado, para dar espaço ao helicóptero utilizado no resgate. O Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados para o socorro. Um dos PMs envolvidos no acidente foi levado ao hospital Instituto Dr. José Frota (IJF).





A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal não informaram se outros veículos, além da viatura, se envolveram no acidente.





(Diário do Nordeste)