Jovem morre e amiga se fere após serem atropeladas por empresário

A assessoria de imprensa do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) informou que Anuxa Kelly Leite Alencar, de 34 anos, vitima de atropelamento pelo próprio namorado, Pablo Henrique Campos, não corre risco de morte.





Segundo o hospital, a jovem está realizando exames, consciente e orientada. “Anuxa Kelly Leite de Alencar entrou cinco horas da manhã, ela está consciente e orientada. Está finalizando alguns exames, tem uma fratura de fêmur e vai ficar internada para aguardar programação cirúrgica”, comunicou o HUT, em nota.

Na madrugada deste domingo (29/09), por volta de 03h30, o dono da empresa Dicarro Peças e Acessórios identificado como Pablo Henrique Campos Santos foi preso acusado de atropelar duas mulheres na Avenida Homero Castelo Branco, sendo que uma morreu no local e a outra foi internada em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).





As vítimas do atropelamento foram identificadas como Anuxa Kelly Leite de Alencar, namorada de Pablo de 34 anos, e sua amiga, Vanessa Maria Miranda Chaves, de 27 anos.

De acordo com informações do auditor fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), Gilberto Oliveira, amigo da família, os três estavam em um buffet na Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Horto Florestal, na zona Leste de Teresina, durante o casamento de um policial. Na saída houve uma discussão e Pablo jogou o seu veículo, um Jeep Renegade contra as duas mulheres.





A enfermeira Vanessa Maria veio a óbito dentro da ambulância por traumatismo craniano. Anuxa Kelly está internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).





“O que nós temos conhecimento é que eles se encontravam em uma festa de casamento, quando saiam de um buffet na zona Leste, houve uma discussão, uma das vítimas, a namorada, chegou a sair no veículo, retornou, entregou o veículo para o acusado e disse que ia para a casa da amiga. Em seguida, o acusado no próprio veículo atropelou as duas de forma proposital, ocasionando a morte da amiga da namorada e a namorada ficou com seu estado de saúde grave e foi socorrida. Em seguida, o acusado fugiu e foi para a sua própria residência. Nós tínhamos um delegado no local que acionou a polícia militar e foram até a residência desse indivíduo onde ele foi conduzido até a Central de Flagrantes e amanhã vai para uma audiência de custódia”, afirmou o delegado geral, Lucy Keiko, que também se encontra na Central.





Familiares de Pablo Campos afirmaram que ele e Anuxa Kelly discutiam com frequência. Pablo estava aparentemente embriagado no momento do crime e chorou muito ao ser conduzido para a Central de Flagrantes. Ele foi preso na sua residência e segundo policiais militares, resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força.





O delegado da Polícia Civil de Uruçuí, Diego Pascoal, estava no local por ser a festa de casamento de seu irmão, o soldado Diogo, da Polícia Militar com a filha do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Paes Landim, e afirmou que viu Pablo Campos discutindo com a companheira. Segundo ele, Anuxa saiu no Jeep Renegade e entregou o veículo para Pablo e avisou que ia dormir na casa da amiga, Vanessa Maria.

Vanessa (de branco), morreu na ambulância e Anuxa (de preto) está em estado grave





"Eu estava de saída para a minha residência quando presenciei a discussão entre o casal, me aproximei com receio de que se agravasse, mas depois acalmou quando ela saiu no veículo e ele ficou na calçada. Então eu resolvi voltar para o meu carro, depois ela voltou no veículo, entregou para ele e saiu com a amiga. Então ele arrancou no carro de forma proposital e atropelou as duas. As duas ficaram desacordadas e Vanessa morreu. Pablo ia perdendo o controle do carro e fugiu. Acionamos os policiais do 5º Batalhão e quando o prendemos ele estava em casa e dormindo como se nada tivesse acontecido" , afirmou o delegado Diego Pascoal.





Diego Pascoal falou que a briga entre Pablo Campos e Anuxa Kelly tinha começado ainda na festa de casamento porque ela estava dançando com um rapaz, mas a briga foi contornada e continuou na saída da festa. O delegado geral da Polícia Civil, Luccy Keyko, disse que Pablo Campos vai ser indiciado pelo crime de feminicídio consumado e feminicídio tentado.





Parentes de Vanessa Maria esperam encaminhamento das investigações da morte da enfermeira. Vanessa Maria morava no bairro Morada do Sol, onde seu corpo está sendo velado.





