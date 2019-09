"Alertei para o risco do efeito inibidor", diz Moro sobre lei de abuso de autoridade

Através das Redes Sociais, o atual Ministro da Justiça, Sergio Moro, comentou sobre os resultados da Lei do Abuso de Autoridade.





Conforme amplamente divulgado, juízes das mais diversas jurisdições e regiões do país estão com receio de realizar seus trabalhos devido a possibilidade de serem punidos pela lei aprovada pelo congresso.





Sobre o assunto, Moro afirmou:





“Leio na imprensa que juízes estão deixando de decretar a prisão preventiva de assaltantes de bancos e traficantes de drogas por receio de serem punidos pela nova lei de abuso de autoridade e após a derrubada dos vetos do Presidente”, afirmou.





“Entendo o receio, alertei para o risco do efeito inibidor e não era essa a intenção do legislador com a nova lei. Mas o fato é preocupante. Para reflexão.”

