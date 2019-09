Fortaleza demite técnico Zé Ricardo após sete jogos à frente do time

Rogério Ceni pode retornar ao Tricolor cearense.

Com apenas sete partidas no comando da equipe do Fortaleza, o treinador Zé Ricardo foi demitido nesta sexta-feira (27/9). Em nota oficial, o clube nordestino comunicou a saída do treinador, agradecendo o trabalho desenvolvido e desejando “sucesso na continuidade da carreira no futebol profissional”.





Zé Ricardo assumiu o cargo em meados de agosto e conquistou apenas uma vitória no Leão do Pici, amargando quatro derrotas e dois empates. A gota d´agua para a demissão do treinador foi a goleada por 4 a 1 para o Athletico-PR nesta quinta-feira (26), na Arena da Baixada, em Curitiba.





O Fortaleza ocupa neste momento a 15ª posição no Campeonato Brasileiro com 22 pontos. O próximo adversário do Tricolor cearense é o Botafogo, na próxima segunda (30), dentro da Arena Castelão. O possível sucessor de Zé Ricardo pode ser Rogério Ceni, que largou o Leão do Pici para dirigir o Cruzeiro, mas foi demitido ontem pelo time mineiro. (Agência Brasil)