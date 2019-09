INTERNAUTA DENUNCIA MAUS-TRATOS A ANIMAIS NO BAIRRO PADRE IBIAPINA, EM SOBRAL

Internauta envia denuncia ao Blog, relatando maus-tratos a um cachorro, que segundo o denunciante, está trancado em uma residência na rua Manoel Marinho, N°942, Bairro Padre Ibiapina.

Veja a denúncia na íntegra:

"Gostaríamos de DENUNCIAR uma situação de um Cão que se encontra abandonado dentro de uma residência que se encontra fechada a mais de 20 dias e só não morreu de fome e sede pelo fato de moradores estarem jogando alimento e água pelo muro da casa. A casa se encontra cheia de fezes do animal espalhadas e o animal bem abatido está em um ambiente bastante sujo . O fato se deu depois que seu suposto "dono" foi embora da casa deixando o mesmo jogado a própria sorte. A Autarquia Municipal de Meio Ambiente( AMMA) junto com a Policia Ambiental esteve no local onde constataram a veracidade do fato mas NÃO FIZERAM NADA, o cãozinho continua preso esperando ajuda.





A casa fica na Rua Manoel Marinho N°942 Bairro Padre Ibiapina.





Sr. Prefeito Ivo Gomes essa é a Politica de Bem Estar Animal que o município tanto divulga nas redes sociais? Que deixa animais morrerem a míngua ?





A AMMA não deveria ter agido ao constatar a veracidade do Fato ? e pelo contrario nada Fez?





Sr. Prefeito Ivo Gomes Cobramos providência sobre o caso, os moradores da Rua Manoel Marinho estão aflitos com a situação deste animal que foi abandonado a própria sorte e nada foi feito pela AMMA."