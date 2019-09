JOVEM É MORTO EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM MASSAPÊ

Por volta das 15:00 a equipe RAIO 02 levantou a informação que o indivíduo conhecido como Fabrício, que havia tomado de assalto a arma de fogo de um PM no dia 01/09/2019 e que estaria escondido na cidade de Massapê. Os PMs (equipes RAIO 02 e 05) se deslocaram até a cidade de Massapê, com a informação de que Fabrício estaria numa rua por trás da delegacia de Massapê, numa rua sem saída, em uma casa amarela. Após algumas diligências nas proximidades do possível endereço um indivíduo foi avistado nos telhados das residências. As equipes fizeram o cerco no local, quando o indivíduo adentrou em uma fábrica de panela portando uma arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe, que diante da injusta agressão revidaram, vindo a lesionar o indivíduo. O acusado foi socorrido para o hospital municipal de Massapê e no hospital foi constatado o óbito do indivíduo.





A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral.





O acusado foi identificado como Fabrício Makson Rodrigues de Paula, 22 anos, residia no bairro Alto do Cristo.