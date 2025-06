Menina de 14 anos é obrigada a beber para ser est*prada por dois no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), apresentou, nesta segunda-feira (09/06), a prisão em flagrante de um homem, de 19 anos, e apreensão de um adolescente, de 15 anos, por divulgação de conteúdo pornográfico infantil e também estupro qualificado de vulnerável contra uma adolescente de 14 anos.





De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª de Borba, os autores e a vítima estavam na casa do adolescente de 15 anos, eles começaram ingerir bebidas alcoólicas e obrigaram a adolescente a beber. Quando ela ficou desorientada devido ao excesso consumo de bebida, eles praticaram a ação contra ela. Eles registraram tudo em vídeo e compartilharam em grupos de mensagens instantânea.





Segundo o delegado, a vítima retornou para casa, mas não se lembrava de como chegou nem do que havia acontecido. Foi somente após a divulgação do vídeo que ela tomou conhecimento de que havia sido vítima de abuso. A mãe dela também recebeu o conteúdo em seu celular e, imediatamente, se dirigiu à delegacia para formalizar a denúncia. No domingo (08/06), as autoridades conseguiram localizar e capturar os envolvidos em locais distintos do município.





A autoridade policial explicou que o crime foi praticado no dia 02 de junho deste ano. O homem responderá pelos crimes de divulgação de conteúdo pornográfico infantil e estupro qualificado de vulnerável. Ele será apresentado à Justiça em audiência de custódia e ficará à disposição das autoridades competentes.





Quanto ao adolescente, ele foi liberado, mas seu pai assinou um termo de compromisso para que o jovem retorne à delegacia para ser ouvido.





Via portal CM7