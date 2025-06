Caixão com corpo cai de carro em rodovia em Picos/PI

Situação inusitada ocorreu durante a madrugada próximo à Uespi.

Um caixão com um corpo caiu de um veículo funerário na BR-316, por volta das 2h30 da madrugada deste domingo (8), nas proximidades do campus da Uespi, no bairro Altamira, em Picos. O corpo era transportado de forma regular para a cidade de Pimenteiras, onde ocorreria o funeral. A Polícia Militar confirmou que o traslado estava devidamente documentado.





O que aconteceu





Local e horário: O incidente aconteceu por volta das 2h30 da madrugada, na altura da BR-316, próximo ao campus da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), no bairro Altamira, em Picos, região Sul do Piauí.





Destino do corpo: O corpo estava sendo transportado por uma empresa funerária de Picos com destino ao município de Pimenteiras, onde seria realizado o velório e sepultamento.





Ocorrência inusitada: Durante o trajeto, o caixão caiu do carro funerário. Populares que passavam pelo local encontraram o caixão às margens da rodovia, com o corpo no interior, e acionaram a Polícia Militar.





Verificação e liberação: A Polícia Militar localizou o condutor do veículo funerário, que apresentou documentação regular do traslado. Após consulta às autoridades competentes e verificação de que não havia sinais de violência no cadáver, o corpo foi liberado e entregue ao filho da vítima.





Declaração da PM: Em nota, a Polícia Militar informou: “Foi verificado que o cadáver não apresentava sinais visíveis de violência, tratando-se de um corpo que estava em traslado regular. Após conferência dos documentos e consulta às autoridades competentes, o corpo foi liberado e entregue ao filho da vítima.”





Via portal Pi24h