Polícia resgata cinco pessoas de cárcere privado no José Walter, em Fortaleza/CE

Vítimas são de Tocantins e foram abordadas em um imóvel do Cidade Jardim.

Cinco pessoas foram resgatadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após ficarem uma hora em cárcere privado no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. Elas são de Tocantins e estavam na cidade há nove dias. O grupo criminoso era composto por cerca de 10 pessoas armadas, que ameaçaram, agrediram e roubaram as vítimas. Durante a operação, os policiais encontraram dois adolescentes e três adultos; celulares, uma faca e drogas, como cocaína e crack foram apreendidos.









Segundo relatos da Polícia, uma sexta vítima conseguiu fugir antes da chegada das autoridades, mas foi atingida na mão por um disparo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Instituto Dr. José Frota, no Centro. Quanto aos suspeitos, eles foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde permanecem detidos.





Os adultos foram autuados por crimes como organização criminosa, cárcere privado, roubo, tortura e tráfico de drogas, enquanto os adolescentes foram responsabilizados por atos infracionais semelhantes.





Via portal CN7