Luciano Huck: Pronto para se candidatar em 2022 contra Bolsonaro

O apresentador Luciano Huck reuniu-se com um time do PSDB, do DEM e do Cidadania para comunicar sua disposição em concorrer ao cargo de presidente em 2022. As informações são do blogueiro Tales Faria no UOL.





De acordo com o apresentador de TV, muito provavelmente a Globo será contra sua permanência nos quadros da emissora assim que anunciar a candidatura. Mas ele disse estar disposto, desta vez, a “enfrentar o desafio” de comandar o país





O encontro ocorreu em sua casa do Rio de Janeiro,. Estavam presentes: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o economista Armínio Fraga, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, os ex-ministros Mendonça Filho e Raul Jungmann, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, o líder do partido na Câmara, Daniel Coelho (PE), e os empresários Leandro Machado, do movimento Agora!, e Eduardo Mufarej, do RenovaBR.





Contudo, o planejamento do global é aguardar o cenário eleitoral de 2020 para analisar os próximos passos.





Em 2018, antes do apresentador desistir de concorrer à Presidência, pesquisas mostravam seu nome em quarto lugar, entre 6% e 8%.