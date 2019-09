Santa Casa de Sobral recebe mais R$ 500 mil em recursos

No inicio da tarde desta terça-feira, 17, o deputado federal Moses Rodrigues comemorou em suas redes sociais o pagamento de mais R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O recurso é referente a uma emenda individual do parlamentar, e será creditado na conta da Prefeitura do município, que deverá ser repassado à unidade de saúde através de convênio e de um plano de trabalho.





”Há alguns dias conseguimos a liberação de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral adquirir equipamentos de hemodiálise. Hoje, recebemos a notícia da liberação de mais recursos. Tudo isso ainda é pouco para o trabalho que o hospital realiza e representa para a região”, destacou Moses Rodrigues. Atualmente, a Santa Casa de Sobral atende pacientes provenientes de mais de 50 municípios do Noroeste do Estado.