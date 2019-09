Torcedor do Athletico-PR perde a mão ao soltar sinalizador em embarque do time

Situação aconteceu na tarde desta terça-feira (17) quando torcedores acompanham o embarque do time para a final da Copa do Brasil, em Porto Alegre (RS).

Um torcedor do Athletico-PR, que acompanhava o embarque do time para Porto Alegre (RS), perdeu a mão ao acender um sinalizador na tarde desta terça-feira (17), de acordo com a Polícia Militar (PM).





Segundo a polícia, um grupo de torcedores esperava o ônibus do time no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região de Curitiba, quando o rapaz acendeu o artefato que acabou explodindo na mão dele.





O rapaz foi levado para o Hospital São José. A unidade informou que ele passava por uma cirurgia no início da noite desta terça.





Na quarta-feira (18), o Athletico-PR enfrenta o Internacional-RS pela segunda partida da final da Copa do Brasil.





Fonte: G1 Paraná