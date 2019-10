Uma colisão entre duas motocicletas na estrada que liga Crateús a Novo Oriente, mais precisamente próximo ao Parque Sebastião Coelho. A vítima Ana Karine Rodrigues Evaristo, conduzia uma motocicleta Biz juntamente com Aline Machado Loyola de 27 anos, e acabaram colidindo com outra motocicleta Biz que era conduzida por Antônio Ferreira da Silva, 39 anos. Ana Karine morreu no local do acidente.