Alexandre Frota convoca a criação de uma Força-Tarefa para derrubar Bolsonaro

O Deputado Federal e ator Alexandre Frota, que deixou o PSL de Bolsonaro pelo PSDB convocou lideranças para criar uma Força Tarefa que pretende derrubar Bolsonaro.





Pelas redes sociais, ele afirmou que quer marcar uma reunião para definir as estratégias.





Apoiador de Bolsonaro durante as eleições, Frota passou a fazer críticas ao governo e aos apoiadores do presidente nas redes sociais. Foi expulso do PSL após registrar abstenção na votação em 2º turno da reforma da Previdência na Câmara, desde então se aproximou do Governador de São Paulo, João Doria.





"Estou aberto e ideias e a disposição para começarmos a elaboração e criação para a retirada de Bolsonaro ok .Aceito ideias propostas debates e reuniões para iniciarmos essa força tarefa."





Fonte: República de Curitiba