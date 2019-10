Docente do UNINTA representa o curso de Medicina Veterinária em congresso na Itália

Reafirmando a importância da pesquisa no meio acadêmico, a docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dra. Cíntia Almeida de Souza, participou do 16º World Equine Veterinary Association Congress (Congresso Mundial da Associação de Veterinária Equina). O evento aconteceu em Verona, na Itália, entre os dias 3 e 5 de outubro.





A professora produziu 2 trabalhos para apresentação, com a contribuição de quatro estudantes do UNINTA: Giuliane Hélen Lima, Francisca Izalena Pereira do Nascimento, Nayara Oliveira Queiroz e Eduardo Hálasson Araújo Alves. Além da docente Flávia Figueiraujo Jabour, de Maceió, Alagoas.





De acordo com a Profa. Cíntia Almeida, os dois trabalhos foram feitos em jumentos. O primeiro deles, nomeado “MALIGNANT PERIPHERAL NERVE SHEATH TUMOR IN THE DONKEY CECUM ( EQUUS ASINUS) – A CASE REPORT”, trata-se do relato de caso de um tumor maligno de nervo periférico no ceco de um jumento.





O segundo trabalho, “NECROPSY FINDINGS OF 12 DONKEYS (EQUUS ASINUS) WITH HYPERLIPEMIA ASSOCIATED WITH STRESS AND DISEASES, BETWEEN 2016 E 2018, IN THE CEARÁ, BRAZIL”, mostra achados de necropsia em jumentos com síndrome de hiperlipidemia associado ao estresse.