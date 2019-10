Bombeiros retiram corpo da quarta pessoa morta no desabamento do Edifício Andréa, no bairro Dionísio Torres

O terceiro dia de busca a sobreviventes da tragédia do Edifício Andréa chega com a informação de mais um cadáver encontrado em meio aos escombros. Trata-se de um corpo do sexto masculino, ainda não identificado, que deverá ser retirado do local ainda nesta manhã de quinta-feira (17). Com isso, aumentou para quatro o número de mortes no desabamento.





De acordo com as autoridades, a vítima não foi ainda identificada e o corpo permanece numa área de difícil acesso para a retirada. Esta é a mesma situada do corpo de uma mulher localizado na tarde de ontem.





Além dos dois corpos sem identificação, as autoridades confirmam a morte de Frederickson Santana dos Santos, 30 anos; e Isaura Marques Menezes, 81. Os corpos já passaram por exames na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) e foram liberados para sepultamento. O ajudante Frederickson foi enterrado, ontem, por familiares em um cemitério da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Contato





Ainda na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros Militar informou ter feito contato um sobrevivente, através de sinais sonoros. Com base nisto, as buscas estão sendo direcionadas ao local onde estaria esta pessoa. Nas redes sociais circularam informações extra-oficiais de que a pessoa que manteve esse contato com as equipes de socorro seria Nayara Pinho Silveira, moradora do apartamento 301, que está desaparecida juntamente com seu pai, Antônio Gildásio Hilanda da Silva.





O trabalho do Coirpo de Bombeiros Militar continua sendo realizado sem interrupção. São, pelo menos, 150 profissionais por cada turno de trabalho. O CBM conta com o reforço de alunos do Curso de Formação de Bombeiros da Academia Estadual da Segurança Pública (Aesp), além de voluntários.





(Fernando Ribeiro)