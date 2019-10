Vereador quer proibir VAR em jogos no Rio de Janeiro

Publicado nesta quarta-feira (16), o projeto de lei aguarda aprovação do Executivo. VAR tem causado polêmica no futebol brasileiro.





Um projeto de lei publicado nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Rio de Janeiro pretende proibir o uso do árbitro de vídeo (VAR) em partidas disputadas ou organizadas no Estado.





Proposto pelo vereador Zico (PTB-RJ), o texto do projeto disse que o VAR não cumpriu o objetivo desejado de melhorar o futebol:





“Apesar de ser uma tecnologia muito cara, o uso do árbitro de vídeo não tem contribuído para a melhoria do futebol.”





A proposta de legislação acrescenta:





“Com interrupções demoradas, fazendo com que o ritmo das partidas seja alterado, quem perde é o torcedor, o público que paga para assistir ao espetáculo. Temos que registrar também os julgamentos incoerentes e duvidosos que fazem com que a tecnologia, que deveria vir para somar, subtraia a alegria do torcedor.”





Segundo o site Metrópoles, Zico afirma ainda no projeto de lei que a intenção é devolver ao árbitro da partida o poder de decisão “sem a ajuda de um computador”.





