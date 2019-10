Brasil quer esclarecimentos da Venezuela sobre óleo no Nordeste

Salles diz que governo vai pedir que OEA exija esclarecimentos da Venezuela sobre origem de petróleo.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reafirmou que a Venezuela é a origem do petróleo que contamina mais de 2 mil quilômetros do litoral no Nordeste.





Em um pronunciamento em rede de televisão e rádio, na noite desta quarta-feira (23), Salles disse que, por determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Brasil vai encaminhar um pedido formal à Organização dos Estados Americanos (OEA) para que a ditadura de Nicolás Maduro preste esclarecimentos sobre o petróleo cru.





Salles disse que o objetivo do governo é “determinar as causas e origens desse óleo” para “fazer cessar o seu aparecimento no litoral brasileiro”, além de “obter informações que nos permitam responsabilizar aqueles que tenham contribuído para esse desastre ambiental”.





Segundo o jornal Estadão, o ministro mencionou que o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado por membros do Ibama, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívei (ANP) e Marinha está em atuação para conter o avanço e a retirada do petróleo do litoral.





(Renovamidia)