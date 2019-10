COMUNICADO DO SINDIGUARDAS E SINDSEMS

O SINDSEMS e o Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Estado do Ceará - SINDIGUARDAS, convocam todos os GUARDAS MUNICIPAIS para participar da Assembleia Geral em Defesa da Média Salarial do Nordeste e Promoções.





Sem valorização profissional, com um dos piores reajustes salariais nos últimos 3 anos, a categoria segue sem promoções há dois anos e com um dos piores salários base de carreira inicial do nordeste.





Agradece a diretoria Sindiguardas.

Jamal Forte - presidente