Alunos que utilizam os serviços do transporte escolar que faz a rota Coreaú/Cunhassu Velho, passaram por um grande susto na tarde dessa quarta (23), quando o ônibus escolar caiu em buraco na via.





Em decorrência do acidente, alguns alunos tiveram que ser atendidos no Hospital Municipal da cidade. Felizmente, no sinistro houve apenas ferimentos leves.