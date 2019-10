EUA impõem novas sanções a Cuba por apoio à Venezuela

Administração Trump aplica novas sanções ao regime cubano por direitos humanos e apoio à Venezuela.

O governo dos Estados Unidos impôs novas sanções contra a ditadura de Cuba por violações aos direitos humanos e por dar apoio ao regime da Venezuela.





Em comunicado, o Departamento de Comércio do governo Donald Trump informou que vai restringir o acesso do regime cubano a aviões comerciais.





Os EUA também vão revogar licenças de leasing dadas a companhias aéreas estatais cubanas, além de negar novos pedidos, informa o portal Terra.





O governo Trump também vai ampliar as sanções comerciais para incluir mais bens estrangeiros com conteúdo norte-americano e vai impor mais restrições às exportações do regime cubano.